البيض: حجز لحوم فاسدة

تمكنت فرقة الأمن العمومي التابعة لأمن دائرة بوقطب بأمن ولاية البيـض، من حجز من 29 كلغ من اللحوم الحمراء غير صالحة للاستهلاك البشري.

تعود حيثيات القضية، إثر قيام عناصر فرقة الأمن العمومي بأمن دائرة بوقطب بدوريات راكبة على مستوى إقليم الاختصاص، أين تم توقيف مركبة على متنها كمية من اللحوم الحمراء، يقدر وزنها الإجمالي بــ: 29,200 كلغ، حيث تبين أن الشهادة الصحية للمنتوجات الحيوانية صالحة فيما أن كمية اللحوم تنبعث منها رائحة غير طبيعية، عليه تم تحويل المركبة إلى مقر أمن الدائرة وحجز الشحنة التي بعد معاينتها من قبل الطبيب البيطري بالمقاطعة الفلاحية لبلدية بوقطب أثبت أنها غير صالحة للاستهلاك البشري، حيث تـم إتلافها بمركز الردم التقني بالحضور الشخصي للطبيب البيطري والمخالف.

بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية تم إنجاز ملف إجراء قضائي ضد المخالف البالغ من العمر 56 سنة وإحالته على النيابة المختصة.