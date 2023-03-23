10 سنوات سجنا لمضاربين في التمور

قضت محكمة الرويبة، التـابعة لمجلس قضـاء الجزائر، اليوم الخميس، بعقوبة 10 سنوات سجنا نافذا ومليوني دينار غرامة، والأمر بالإيداع الفوري، ضد 3 متورطين في جنحة المضاربة غير المشروعة في مواد استهلاكية.

وأفاد بيان لوكيل الجمهورية بذات المحكمة، أن القضية تعود لحجز كميات معتبرة من مادة التمور، مخزّنة بمستودع تبريد غير مرخص له.

وعلى إثر ذلك، تمت متابعة 3 متّهمين عن طريق إجراءات المثول الفوري، بجنحة المضاربة غير المشروعة.

وأفاد ذات البيان، أن القانون ينصّ على تطبيق عقوبات صارمة ضد المتورطين في جرائم المضاربة غير المشروعة، حيث تصل إلى 30 سنة سجنا نافذا، وحتى السجن المؤبد إذا ارتكبت الجريمة في إطار جماعة منظمة.

وكانت مصالح الأمن الحضري الثالث لأمن الرويبة بالجزائر العاصمة قد تمكنت بالتنسيق مع مصالح التجارة من حجز 4420 كيلوغرام من التمور و795 كيلوغرام من مواد غذائية أخرى من الفواكه المجففة مع توقيف ثلاث أشخاص متورطين في هذه القضية بعد اكتشاف مخزن غير مرخص.