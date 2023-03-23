حجز كميات من مادة الذرة في تاجنانت

تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بتاجنانت بولاية ميلة في خدمة مشتركة مع مصالح الجمارك، من حجز 299 قنطار من مادة الذرة بولاية ميلة.

وحسب بيان للمصالح ذاتها فإن العملية تمت أثناء القيام بخدمة شرطة المرور على مستوى الطريق الوطني رقم 05 بمفترق الطرق كوجال، أين تم توقيف شاحنة جرار طريقي يقودها المسمى (ك-ع)، بعد مراقبة الوثائق الإدارية والتفتيش الأمني للشاحنة تم معاينة حمولة تتمثل في 299 قنطارا من مادة الذرة دون فاتورة شراء، على إثرها تم توقيف السائق واقتياده إلى مقر الفرقة لمواصلة الإجراءات.

وأشار المصدر ذاته إلى أن العملية أسفرت عن حجز البضاعة ووضع مقطورة الشاحنة بالمحشر البلدي.