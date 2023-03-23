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بريد الجزائر: مواقيت العمل في رمضان

مجتمع
23 مارس 2023 ()
إ.ش
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كشف بريد الجزائر، اليوم الخميس، مواقيت عمل المكاتب البريدية خلال شهر رمضان.

وحسب بيان بريد الجزائر المنشور على صفحته الرسمية على "الفايسبوك"، فإن:

 مكاتب البريد المتواجدة على مستوى منطقة الشمال:

* المكاتب البريدية التي تعمل بنظام التناوب:

-من السبت إلى الخميس: من 8.30سا إلى 17.00 سا    

*المكاتب البريدية التي تعمل بنظام  محدود:

-من السبت إلى الأربعاء: من 9.00 سا إلى 15.00 سا

-الخميس: من 9.00 سا إلى 13.00سا

المكاتب البريدية المتواجدة على مستوى منطقة الجنوب:

*المكاتب االبريدية التي تعمل بنظام التناوب:

-من السبت إلى الخميس: من 7.00سا  إلى 15.00 سا 

المكاتب البريدية التي تعمل بنظام محدود:

-من السبت إلى الأربعاء: من 7.00 سا إلى 13.00 سا

-الخميس: من 7.00 سا إلى 11.00 سا

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