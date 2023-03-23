بريد الجزائر: مواقيت العمل في رمضان

كشف بريد الجزائر، اليوم الخميس، مواقيت عمل المكاتب البريدية خلال شهر رمضان.

وحسب بيان بريد الجزائر المنشور على صفحته الرسمية على "الفايسبوك"، فإن:

مكاتب البريد المتواجدة على مستوى منطقة الشمال:

* المكاتب البريدية التي تعمل بنظام التناوب:

-من السبت إلى الخميس: من 8.30سا إلى 17.00 سا

*المكاتب البريدية التي تعمل بنظام محدود:

-من السبت إلى الأربعاء: من 9.00 سا إلى 15.00 سا

-الخميس: من 9.00 سا إلى 13.00سا

المكاتب البريدية المتواجدة على مستوى منطقة الجنوب:

*المكاتب االبريدية التي تعمل بنظام التناوب:

-من السبت إلى الخميس: من 7.00سا إلى 15.00 سا

المكاتب البريدية التي تعمل بنظام محدود:

-من السبت إلى الأربعاء: من 7.00 سا إلى 13.00 سا

-الخميس: من 7.00 سا إلى 11.00 سا