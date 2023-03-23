حجز 17 قنطارا من اللحوم الفاسدة بتوقرت

تمكنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بتوقرت، هذا الأسبوع، من حجز أزيد من 17 قنطارا من اللحوم البيضاء والحمراء الفاسدة، موجهة للاستهلاك البشري، عشية شهر رمضان الكريم، حسب ما أفادت به قيادة الدرك الوطني اليوم الخميس في بيان لها.

وقد تمت هذه العملية المندرجة في إطار مكافحة الفساد وقمع الغش وحماية المستهلك "إثر توقيف شاحنة مخصصة للنقل بالتبريد على مستوى نقطة مراقبة وتفتيش، كان على متنها كمية معتبرة من اللحوم بوزن إجمالي قدر بأكثر من 17 قنطار موجهة للاستهلاك عشية شهر رمضان الكريم".

وبعد "مراقبة الوثائق الإدارية للشاحنة والوثائق التي تسمح له بممارسة هذا النشاط وكذا سلامة المنتوج، تبين أنه لا يملكها مع استعماله أسلوب التمويه في إخفاء اللحوم"، وفقا لذات البيان.

وبالتنسيق مع البيطري التابع لمصالح الفلاحة لولاية توقرت ومصالح التجارة --يضيف المصدر ذاته-- "تأكد أن البضاعة فاسدة وغير صالحة للاستهلاك البشري ليتم، على إثرها، حجز البضاعة سالفة الذكر مع تحرير مخالفات تتعلق بالذبح غير الشرعي، عدم وجود الدمغ على اللحوم، عدم وجود شهادة صحية مطابقة للدجاج مع عدم احترام سلسلة التبريد، عدم احترام إلزامية أمن المنتوج الموضوع للاستهلاك البشري (لحوم فاسدة)".

كما شملت المخالفات أيضا "عدم احترام شروط النظافة والنقل، خداع المستهلك بكتيبات أو منشورات أو نشرات أو معلقات أو إعلانات أو بطاقات أو أي تعليمات أخرى، ليتم، بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية اللازمة، إعداد ملف قضائي ضد المعني مع تقديمه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة توقرت، إضافة إلى حجز وإتلاف الكمية المذكورة".