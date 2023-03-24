تفكيك شبكة إجرامية بالاغواط

تمكنت فرقة البحث و التدخل التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية الاغواط، من تفكيك شبكة إجرامية منظمة مختصة في تقليد و تزوير العملة الوطنية ، حيث أسفرت الأبحاث و التحريات التي قامت بها الفرقة بعد استغلال معلومات عن قيام الشبكة الإجرامية بتقليد و تزوير العملة الوطنية قصد بيعها و طرحها للتداول عبر قطاع الاختصاص، مما مكن من توقيف 05 أشخاص من أفراد الشبكة تتراوح أعمارهم مابين (30-42) سنة، مع حجز 22 مليون و 400 ألف سنتيم من الأوراق النقدية المزورة (فئة 2000 دج)، ومبلغ مالي قدره (19 مليون و 200 ألف سنتيم) من عائدات النشاط الإجرامي، بالاضافة إلى هواتف نقالة.