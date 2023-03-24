غليزان: جمعية الإصلاح بسيدي أمحمد بن علي توزع 270 قفة

أنهت جمعية الإرشاد والإصلاح بسيدي امحمد بن علي في غليزان من عملية توزيع قفة رمضان على المعوزين والمحتاجين والفقراء عبر كامل تراب البلدية.

وحسب مسؤول بالجمعية أن تكلفة القفة قدرت بـ 8 ألاف دينار واحتوت على مواد هامة وأساسية كالدجاج بحسب أفراد العائلة والسميد والفرينة والقهوة والسكر إلى جانب الزيت والطماطم المصبرة والشوربة ومواد أخرى مبينا أن هذه المساعدات تبرع بها محسنون.

مؤكدا على أن ثمة أسر بحاجة إلى مساعدات سيما ذوي الدخل المحدود في انتظار ما تجود به أيدي المحسنين وان العملية سوف تستمر كما جرت العادة في العيد.