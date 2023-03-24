سيدي بلعباس: حجز قناطير من الكوابل النحاسية

نجح أفراد الشرطة بالفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بأمن ولاية سيدي بلعباس خلال الساعات القليلة الماضية في حجز ما يفوق الـ5 قناطير من الكوابل النحاسية كان سارقها الخمسيني بصدد تحويلها على متن سيارة نفعية من نوع "تويوتا هيليكس" صوب وجهة معينة لغرض تسويقها على شاملة نفايات نحاسية.

وكانت التحقيقات قد أفضت "إلى أن السلع المسروقة تخص مؤسسات عمومية ومنشآت اقتصادية"، مع الإشارة إلى ذلك الاستثمار الجيد لأفراد الشرطة بالفرقة المتنقلة للشرطة القضائية في تلك المعلومات التي بلغتهم والتي أفادت في مجملها بوجود شخص يحوز على كميات معتبرة من مادة النحاس وهو بصدد نقلها على متن مركبة نفعية.

يذكر أن المشتبه فيه الذي أوقف خلال ظرف زمني قياسي وفقا لما أشارت إليه شرطة سيدي بلعباس، قدم أمام النيابة بعد إستيفاء جميع الإجراءات القانونية تحت الإشراف الدائم للسيد وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي بلعباس عن قضية سرقة كوابل وأنابيب نحاسية وإخفاء أشياء مسروقة.