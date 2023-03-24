غليزان:توزيع أزيد من 3 ألاف طرد على العائلات الفقيرة

نطلقت بولاية غليزان المساعدات التي تم تخصيصها لفائدة العائلات الفقيرة، والمحتاجة وكذا الأيتام بمناسبة شهر رمضان حسب ما كشفت عنه مديرية الشؤون الدينية والأوقاف.

وقد شملت هذه المساعدات أكثر من 3 آلاف طرد من المواد الغذائية، وزعت على الأسر الفقيرة، بالإضافة إلى توزيع كسوة العيد لأطفال.

بالمقابل بادر مجلس سبل الخيرات إلى افتتاح 5 مطاعم ببلديات زمورة وعمي موسى والرمكة وسيدي سعادة والحمادنة لإفطار الصائمين من عابري السبيل والمحتاجين الذين تحمل إلى بيوتهم الوجبات الساخنة، هذا ضمن المبادرات الخيرية التي ينظمها بالتعاون مع أئمة المساجد، والمحسنين طيلة هذا الشهر الفضيل.