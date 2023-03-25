النعامة: إهمال وتسيب بحديقة فلسطين بالمشرية

تعرف حديقة فلسطين بمدينة المشرية تسيبا وإهمالا بسبب التخريب الذي طالها ما جعلها تتحول إلى وكر للانحراف في وقت تسعى فيه مختلف الأجهزة الأمنية والإرادة السياسية إلى محاربة بؤرها.

إن حديقة فلسطين التي تحمل رمز قضية تاريخية ذات مكانة رفيعة في موقف الدولة الجزائرية يحتم على السلطات المحلية أن تولي لها كبير الاهتمام وهو ما لم يلاحظه المواطنون الذين تحدثوا ل الخبر وأبدوا استياءهم لما آل إليه هذا الفضاء الترفيهي ووجهوا نداء استغاثة إلى والي الولاية للوقوف على حجم التخريب والإهمال الذي يعيشه مرفق عمومي تعطلت خدماته وغابت مبادرات إنقاذه.

إن المواطنين الذين يتابعون بفضول كبير خرجات الوالي الفجائية يترقبون بشغف زيارته لهذه الحديقة للوقوف على حالتها واتخاذ القرارات لجعلها مرفقا للتسلية والترفيه بدلا من تركها مرتعا للحيوانات وبؤرة للانحراف.