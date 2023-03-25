قسنطينة: ضبط طنين من اللحوم والأحشاء الفاسدة

قام أعوان الأمن الوطني بعين اعبيد بقسنطينة بضبط وإتلاف أزيد من 02 طن من لحوم وأحشاء أغنام غير صالحة للاستهلاك، كانت موجهة لولايات شرقية، خلال عملية مراقبة مشتركة في إطار البرنامج المسطر من قبل مصالح أمن ولاية قسنطينة خلال الشهر الفضيل لمكافحة مختلف أشكال المساس بالصحة العامة، خاصة فيما يتعلق بالمواد الاستهلاكية التي تعرف إقبالا من المستهلكين بهاته المناسبة، حيث سمحت عملية مراقبة مشتركة رفقة كل من الدرك الوطني، الجمارك، فرع التجارة، والمكتب البلدي للصحة والنظافة بنصب نقطة مراقبة فجائية على مستوى محور الدوران بالمدخل الغربي لمدينة عين أعبيد، وخلال مراقبة الشاحنات، والاشتباه في شاحنة تبريد محملة بأغنام مذبوحة بطريقة غير شرعية مقدرة بـ51 أنثى (بوزن 1530 كغ) رأس بالإضافة للأحشاء (بوزن 800كغ)، هاته الأخيرة عند مراقبتها من قبل المصالح المختصة رفقة الطبيب البيطري تأكد عدم صلاحيتها للاستهلاك البشري، ليتم حجزها وإتلافها، ومباشرة الإجراءات القانونية بالخصوص من المصالح المختصة.