تيبازة: نحو توسيع سوق الجملة بالحطاطبة

قررت السلطات الولائية بتيبازة مباشرة الإجراءات الإدارية لتوسعة سوق الجملة للخضر والفواكه بالحطاطبة أحد أهم أسواق الجملة للخضر والفواكه بوسط البلاد، وهو ما شكل مطلبا ملحا لتجار السوق في السنوات الأخيرة.

ويأتي قرار السلطات خلال الزيارة الميدانية لوالي الولاية أبو بكر الصّديق بوستة اليوم، بسوق الجملة للخضر والفواكه بالحطاطبة، أين اطّلع على مختلف المنتجات والأسعار، كما التقى بعدد من مهنيي القطاع، حيث تم التطرق إلى إمكانية توسعة السوق، والذي من شأنه أن يسهم في إحداث نحو 1000 منصب شغل مباشر وغير مباشر.

وكثيرا ما جدد تجار مؤسسة سوق الجملة للخضر والفواكه بالحطاطبة مطالبهم للسلطات بإيجاد حلول للمأزق الحقيقي الذي يعيشه السوق نتيجة الضغط اليومي، حيث بات عاجزا عن استيعاب الكم الهائل من مركبات الفلاحين وتجار الخضر والفواكه القادمة إليه من مختلف ولايات الوطن.

وأكد تجار سوق الجملة للخضر والفواكه بالحطاطبة أحد أهم أسواق الجملة بالوسط إلى تنبيه السلطات إلى المأزق الذي يعيشه السوق في السنوات الأخيرة نتيجة الضغط الرهيب لمركبات الفلاحين والتجار القادمين من مختلف ولايات الوطن، حيث تمتد الطوابير لساعات عبر الطريق الوطني رقم 67، ولم يعد بإمكان السوق الذي يتربع على مساحة 4 هكتار ويضم 176 مربعا ويفتح من الرابعة صباحا إلى 16 سا، استيعاب كل المركبات التي تقصده من مختلف الولايات حيث يستقطب 3000 مركبة يوميا ويستقبل 1500 إلى 2000 طن يوميا من الخضر والفواكه ما أنتج طوابير تمتد لمسافة كيلومتر تضطر الفلاح والتجار إلى الانتظار لأربع ساعات لبلوغ الدور.

وأكد والي تيبازة اليوم أمام المهنيين، سعيه إلى توسعة السوق بما يسمكن المهنيين، من فلاحين وتجار من تسويق منتوجاتهم في أحسن الظروف.