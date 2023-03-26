سيدي بلعباس: 5 جرحى بالطريق الوطني رقم 95

شهد الطريق الوطني رقم 95 في شطره المار باقليم بلدية مولاي سليسن على بعد 49 كم جنوبي عاصمة الولاية سيدي بلعباس ظهيرة يوم الأحد حادث مرور خطير أسفر عن إصابة خمسة أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة ، وذلك اثر اصطدام عنيف كان قد وقع بين سيارتين سياحيتين

اشارت المعطيات الى تواجد احد المصابين في حالة جد حرجة ، في الوقت الذي لازال فيه أفراد الحماية المدنية بصدد تحويل المصابين نحو اقرب مقر صحي بعد أن سخرت المديرية الولائية عبر فرعها القريب من مكان الحادث إمكانيات بشرية هامة وعتاد سيار للسيطرة على الوضع. م.ميلود