قالمة: اكتشاف مذبح غيرشرعي وحجز لحوم وملحقاتها

أفاد بيان لمصالح المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بڨالمة، أن مصالح الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببلدية بومهرة أحمد ،قد تمكنت من اكتشاف مذبح غير شرعي ،داخل أحد المستودعات بالبلدة المذكورة، أين حجزت كمية من اللحوم الحمراء وملحقاتها التي كانت موجهة للاستهلاك البشري،كما أوقفت شخصين اثنين في هذه العملية.

وأوضح بيان المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بولاية قالمة، بأن حيثيات القضية تعود إلى ال21/03/2023 الجاري، لما كان أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببلدية بومهرة أحمد، في خرجت رفقة كل من رئيس دائرة ڨلعة بوصبع ورئيس بلدية بومهرة أحمد ومفتشية التجارة بڨلعة بوصبع ، حيث لفت انتباههم خروج "بعض الأشخاص من أحد المستودعات داخل المدينة ، وهم يحملون أكياسا بلاستيكية". ولدى التقرب من المستودع والولوج داخله ، مثلما قال البيان، تبين أنه مذبح غير شرعي.

وقد تم العثور داخل المستودع حسب المصدر نفسه، على قطيع أغنام وكذا أغنام مذبوحة ولحوم مهيأة للبيع ، كما تم معاينة وجود 386كلغ لحوم ماعز وخراف، و22جلد خراف،22رأس خراف وكذا بعض الأطراف والأحشاء غير الصالحة للاستهلاك ، بسبب انعدام شروط الحفظ والتخزين،حسب المعاينة الطبية للبيطري التي تم إتلافها.

وقد تم تقديم المشتبه فيهما أمام الجهات القضائية بڨالمة ،التي أحالتهما على جلسة المثول الفوري ، ليطلق سراحهما.