الجلفة: حجز كمية من اللحوم البيضاء غير صالحة للاستهلاك

تمكن عناصر فرقة النظافة و التطهير بالمصلحة الولائية للأمن العمومي بولاية الجلفة، من حجز كمية من اللحوم البيضاء غير صالحة للاستهلاك البشري بأحد أسواق المدينة.

العملية جاءت على إثر دورية مراقبة، في إطار حماية المستهلك، بالأسواق اليومية لمدينة الجلفة، أين لفت انتباههم لشخص في العقد الثالث من عمره من إحدى الولايات المجاورة على متن شاحنة،تبين بعد تفتيشها أنها محملة بـ:286,8 كلغ من اللحوم البيضاء (داند) 34,10 كلغ من الأحشاء غير صالحة للاستهلاك البشري77.6كلغ من سكالوب.

وبعد معاينة الكمية المحجوزة من قبل الطبيب البيطري، الذي أكد عدم صلاحيتها للاستهلاك البشري، تم إنجاز ملف ضد المُخَالِف على أساس مخادعة المستهلك في منتوج فاسد مع انعدام النظافة والنظافة الصحية وعدم احترام شروط الحفظ و التخزين و النقل، مع تسليم الكمية المحجوزة لحديقة الحيوانات بموجب وصل تسليم.