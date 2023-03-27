تلمسان : توقيف ثلاثة أشخاص محل أمر بالقبض

استطاعت عناصر فرقة البحث والتدخل للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية تلمسان من توقيف شخصين متورطين في حيازة المؤثرات العقلية. حيث تمت العملية الأولى على إثر معلومات مستقاة مفادها قيام شخصين أحدهما مسبوق قضائيا محل أمر بالقبض بحيازة المؤثرات العقلية.

العمل الميداني لعناصر الشرطة أسفر عن توقيفهما بالغين 35 و 40 سنة من العمر، على متن مركبة من نوع رونو على مستوى مدينة مغنية ، حيث عثر بحوزتهما على كمية من المؤثرات العقلية قدرت بـ 10 أقراص من نوع بريغابالين 300 ملغ، ومبلغ مالي قدره 352 مليون سنتيم، رخصة سياقة مزورة تحمل هوية شخص آخر، قارورة غاز مميع جديدة خاصة بسير السيارات، بعد تنقيطهما تبين أن أحدهما مبحوث عنه محل أمر بالقبض بعد إستكمال إجراءات التحقيق تم إنجاز 03 ملفات قضائية عن قضايا منها جنحة حيازة مركبة مهيأة لتهريب المخدرات، جنحة حيازة أدوية ذات خصائص مؤثرة عقليا لغرض البيع بطريقة غير مشروعة.

تهمة التزوير وإستعمال المزور في وثائق إدارية رخصة سياقة.و تنفيذ أمر بالقبض صادر عن محكمة تنس عن قضية " الاتجار غير المشروع بالمخدرات ضمن جماعة إجرامية منظمة ".

أما العملية الثانية أسفرت عن توقيف شخص بالغ من العمر 27 سنة محل أمر بالقبض صادر عن محكمة سيق عن قضية " التزوير وإستعمال المزور في محررات إدارية، الاتجار غير المشروع بالمخدرات ضمن جماعة إجرامية منظمة ".و بعد إستكمال الإجراءات القانونية تم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا. ع. ب. ش