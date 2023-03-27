الفدرالية الوطنية لمربي الدواجن تفتح نقطة بيع ببرج بوعريريج

قامت الفدرالية الوطنية لمربي الدواجن بفتح نقطة بيع البيض واللحوم البيضاء ببرج بوعريريج ،

وقال على شاوي رئيس الفدرالية الوطنية لمربي الدواجن إن العملية تأتي في اطار الحملة التضامنية بمناسبة شهر رمضان المعظم،تحت شعار من المنتج الى المستهلك، وأضاف ذات المتحدث بعد فتح نقاط بيع في ثمانية ولايات ،منها لغواط و مسيلة و البليدة و العاصمة وبجاية،و تيزي وزو و غيرها اليوم يتم فتح نقطة بيع في برج بوعريريج ، لبيع البيض ب 500دينار و الدجاج ب 350 دينار في الوقت الي يتجاوز سعرة 450 دينار في محلات بيع اللحوم البيضاء،

.تبقى الإشارة الى الإقبال الكبير للمواطنين على محلات بيع اللحوم الحمراء و البيضاء في الاسبوع الاول من الشهر الكريم،ما انعكس على أسعار الحوم الحمراء الذي تراجعت أسعارها بمئتي دينار.