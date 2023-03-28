صدور الحكم في قضية الأستاذة ريحانة

سلطت هيئة قضاء قسم الأحداث بمحكمة باتنة حكما قضائيا ضد الطفل "ع،هـ" من بلدية تاكسلانت بباتنة بخمس سنوات حبس عامين منها حبس نافذ والثلاثة المتبقية حبس غير نافذ على خلفية اعتداءه على الأستاذة "ريحانة بن شية" في شهر جانفي المنصرم.

القضية التي تأجلت لمرتين وكانت قد أخذت اهتماما كبيرا من مختلف شرائح المجتمع في بداية شهر جانفي من السنة الحالية، حيث اعتبر الاعتداء من بين الأعنف المسجلة في الوسط التربوي واستعمل التلميذ الذي كان يدرس عندها خنجرا ووجه ضربة قاتلة لأستاذته على مستوى الظهر أرغمت حينها الضحية على إجراء عملية جراحية مستعجلة ومعقدة على مستوى مستشفى باتنة الجامعي بإشراف من فريق طبي كللت بالنجاح، كما استدعت الحادثة نزول وزير التربية الوطنية إلى ولاية باتنة للاطمئنان على حالة الأستاذة.