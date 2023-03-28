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وفاة شاب في حادث مرور بالجلفة

مجتمع
28 مارس 2023 ()
ع. الرخاء
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لقي شاب مصرعه وأصيب اخر بجروح، مساء الثلاثاء، إثر اصطدام بين سيارة سياحية ودراجة نارية بطريق القرية الفلاحية بحرارة بالجلفة .

 وتدخلت مصالح الحماية المدنية في حدود الساعة الرابعة  و 40 د مساء  إثر وقوع حادث مرور تمثل في اصطدام مباشر بين دراجة نارية وسيارة من نوع "هيونداي اتوس " بطريق القرية الفلاحية بحرارة بالقرب من مستشفى مرضى السرطان.

 الحادث تسبب في  وفاة شاب يبلغ من العمر 21 سنة و إصابة اخر يبلغ من العمر 25 سنة تم إسعافه في عين المكان وإجلائه الى مستشفى محاد عبد القادر بحي شعباني بالجلفة ، فيما تم تحويل الضحية المتوفية الى مصلحة حفظ الجثث بذات المستشفى.

فيما فتحت مصالح الأمن المختصة اقليميا تحقيقا في ملابسات الحادث.

 

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