تيبازة: انتشال جثة مجهولة الهوية من وادي مزفران

انتشلت مصالح الحماية المدنية بتيبازة اليوم جثة مجهولة الهوية بوادي مزفران في ببلدية الدواودة ، بالحدود الفاصلة بين ولايتي تيبازة والجزائر العاصمة.

وتدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية بالدواودة مدعمة بالوحدة الرئيسية للجماية المدنية بتيبازة على الساعة الرابعة و 04 دقائق مساءً، لأجل عملية انتشال جثة مجهولة الهوية من الواد بالمكان المسمى " واد مزفران".

وقد تم نقل الجثة الى مصلحة حفظ الجثث، بمستشفى زرالدة، فيما فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا في القضية لتحديد هوية الضحية والوقوف على ملابسات وفاتها.