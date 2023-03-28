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تيبازة: انتشال جثة مجهولة الهوية من وادي مزفران

مجتمع
28 مارس 2023 ()
ب. سليم
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انتشلت مصالح الحماية المدنية بتيبازة اليوم جثة مجهولة الهوية بوادي مزفران في ببلدية الدواودة ، بالحدود الفاصلة بين ولايتي تيبازة والجزائر العاصمة. 

وتدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية بالدواودة مدعمة بالوحدة الرئيسية للجماية المدنية بتيبازة على  الساعة الرابعة و 04 دقائق مساءً،  لأجل عملية انتشال جثة مجهولة الهوية من الواد بالمكان المسمى " واد مزفران".

وقد تم نقل الجثة الى مصلحة حفظ الجثث، بمستشفى  زرالدة، فيما فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا في القضية لتحديد هوية الضحية والوقوف على ملابسات وفاتها.

 

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