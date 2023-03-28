وفاة شخص إثر اصطدام شاحنتين بالجلفة

لقي شخص مصرعه في حادث اصطدام مباشر، وقع مساء الثلاثاء، بين شاحنتين على مستوى الطريق الوطني رقم 46 الرابط بين الجلفة وبوسعادة.

وتدخلت مصالح الحماية المدنية بالجلفة مساء اليوم في حدود الساعة 17 سا و 00 د لأجل حادث مرور تمثل في اصطدام مباشر مابين شاحنتين ، شاحنة من نوع رونو و شاحنة ثانية من نوع رونو ذات مقطورة، وذلك على مستوى الطريق الوطني رقم 46 في الشطر الرابط بين الجلفة - بوسعادة، بالقرب من محطة الخدمات "بحري" حوالي 15 كلم عن مدينة الجلفة.

وأسفر الحادث عن وفاة ضحية من جنس ذكر يبلغ من العمر 28 سنة في عين المكان، تم تحويله إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى محاد عبد القادر بحي شعباني بالجلفة.

من جهتها، فتحت مصالح الأمن تحقيقا في ملابسات الحادث.