إصابة شخص في حريق شقتين ببشار

أخمدت مصالح الحماية المدنية لولاية بشار في الساعات الأولى لنهار اليوم الأربعاء حريقا شب في شقتين وقدمت إسعافات لضحية أصيبت بحروق.

وأفادت خلية الإعلام والاتصال لذات المصالح في بيان لها أن وحداتها تدخلت في الساعة منتصف الليل وخمس وأربعين دقيقة لأجل إخماد حريق شب داخل شقتين في بناية من طابقين أرضي وآخر علوي بحي الفتح في بلدية بشار.

وأضاف نفس المصدر بأن أعوان الحماية المدنية تمكنوا من إخماد كلي للحريق ومنع انتشاره لباقي انحاء المنزلين، مع تسجيل إصابة ضحية بحروق على مستوى اليد اليسرى والوجه، تم إسعافها ونقلها إلى المستشفى المحلي.