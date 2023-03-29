درك البليدة يحبط عملية لترويج المهلوسات

ألقى أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني في عين الرمانة بالبلدية، القبض على سيدة وشريك لها، كان ينقلان على متن سيارة سياحية قادمة من ولاية جنوبية، ما لا يقل عن 2500 قرص مهلوس، بغرض الترويج لها وتسويقها.

عملية القبض، جاءت إثر حاجز أمني بالطريق السيار شرق غرب بالجهة الغربية، أخضع فيها المحققون، المشتبه فيها إلى تفتيش مركبتهما -أعمارهما 23 و38 عاما -، ليتم اكتشاف كمية مخزنة داخلها بإحكام، كانا بصدد الترويج لها، وفور الإيقاع بهما، تم تحويلهما على التحقيق، لتقديمها أمام العدالة لاحقا.

جدير بالإشارة، إلى أن فرقة الدرك نفسها، تمكنت بحر الأسبوع الجاري، من ضبط نحو 08 كيلوغرام من الكيف المعالج أيضا، وتوقيف مروجها .