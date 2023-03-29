البليدة: توقيف سيدة وشريكها

ألقى أفراد الفرقة الاقليمية للدرك الوطني في عين الرمانة بالبلدية، القبض على سيدة وشريك لها، كانا ينقلان على متن سيارة سياحية قادمة من ولاية جنوبية، ما لا يقل عن 2500 قرص مهلوس، بغرض الترويج لها وتسويقها.

عملية القبض جاءت إثر حاجز أمني بالطريق السيار شرق غرب، أخضع فيها المحققون المشتبه فيهما - أعمارهما تراوحت بين 23 و38 عاما - إلى تفتيش مركبتهما، ليقفا على كمية مخزنة داخلها بإحكام، كانا بصدد الترويج لها بإقليم الوسط، وفور الإيقاع بهما، تم تحويلهما على التحقيق، لتقديمها أمام العدالة لاحقا.

جدير الإشارة إليه، إلى أن فرقة الدرك نفسها، تمكنت بحر الأسبوع الجاري، من ضبط نحو 08 كيلوغرام من الكيف المعالج أيضا، وتوقيف مروجها.