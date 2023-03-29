تلمسان: أمن دائرة الغزوات تفكك جمعية أشرار

تمكنت مصالح أمن دائرة الغزوات التابع لأمن ولاية تلمسان من تفكيك جمعية أشرار متورطة في السرقة وإخفاء أشياء مسروقة. جاءت هذه العملية بناء على شكوى تقدم بها مواطنان صاحبا سفينة صيد مفادها تعرضهما للسرقة طالت الفلين الخاص بشباك صيد السردين و شباك الصيد على مستوى ميناء الغزوات

. حيث باشرت عناصر الشرطة بالتنسيق مع وكيل الجمهورية المختص إقليميا تحقيقا أسفر عن توقيف أربعة أشخاص مشتبه فيهم تتراوح أعمارهم مابين 32 و45 سنة، واسترجاع المسروقات متمثلة في 880 وحدة من الفلين الصيد وشباك صيد. وبعد استكمال الإجراءات القانونية تم إنجاز ملف قضائي ضد المشتبه فيهم قدموا بموجبه أمام وكيل الجمهورية المختص إقليميا.