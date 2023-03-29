سيدي بلعباس: حجز وتحويل 280 دراجة نارية في المحشر

أسفرت حملة رقابية شاملة كانت قد أطلقتها شرطة سيدي بلعباس منذ بداية شهر مارس الجاري عن حجز وتحويل 280 دراجة نارية إلى المحشر تبين ارتكاب أصحابها لمخالفات مرورية مختلفة على غرار عدم ارتداء الخوذة والسرعة المفرطة إضافة إلى السياقة دون وثائق والقيام بالمناورات الاستعراضية.

ويوجد من ضمن "المعاقبين" من أصحاب الدراجات النارية أولئك القصر الذين لا تتوفر فيهم شروط القيادة قيادة الدراجات النارية مع أن هؤلاء عادة ما يستعملون دراجات تنبعث منها إزعاجات صوتية ناتجة عن إدخال بعض الإضافات على محركات الدراجات النارية ، مع أن القائمة تضمنت أيضا على دراجات لجأ أصحابها إلى استعمال مسار "الترامواي" خلال السير بدلا من الطريق العمومي دون غض النظر عن فئة كثيرا ما تصدر عنها سلوكات لها علاقة مباشرة بأشكال الجريمة كالسرقة بالنشل وحمل بعض المحظورات.

وقد عرفت "حملة مارس" إخضاع ما يقارب 679 دراجة نارية للمراقبة وهي التي جاءت قياسا بالنتائج الناتجة عن "الاستعمال السلبي" لهذا النوع من وسائل السير وما أضحت تتسبب فيه من حوادث مرور بشعة ومن إزعاج للمواطنين.