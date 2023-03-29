بومرداس: توقيف 16 شخصا كانوا بصدد الحرقة

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن بومرداس من إحباط محاولة للهجرة غير الشرعية لـ 16 شخصا من أحد شواطئ المدينة، حسبما علم اليوم الأربعاء من الأمن الولائي.

وأوضحت مسؤولة خلية الاتصال بذات الجهاز، الملازم الأول كرجاني هاجر، لوكالة الأنباء الجزائرية بأن الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بالتنسيق مع فرقة مكافحة الهجرة غير الشرعية بأمن الولاية أفشلتا مؤخرا مخطط هجرة غير شرعية عبر البحر وأوقفت 16 عنصرا (19 إلى 44 سنة) ينحدرون من مناطق مختلفة من الولاية من بينهم منظمو هذه العملية.

وأضاف المصدر أنه تم إفشال هذه العملية وتفكيك الشبكة الإجرامية المتورطة فيها بعد استغلال معلومات وردت إلى مصالح الأمن حول التخطيط لهذه الهجرة السرية، مشيرا إلى حجز مبلغ مالي من العملة الصعبة يقدر ب 2170 أورو وقارب نزهة يستعمل في العملية وهواتف نقالة.

وبعد تحويل الموقوفين إلى المصلحة الأمنية المعنية من أجل إنجاز ملفات قضائية واستكمال إجراءات التحقيق، تم تقديمهم أمام العدالة.