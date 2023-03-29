البيض: فلاحو توسمولين يطالبون بالكهرباء

التقى والي البيض أمس ببعض فلاحي بلدية توسمولين وأعضاء من المجلس البلدي في لقاء حضره مدير المصالح الفلاحية ومدير مؤسسة سونلغاز لدراسة هاجس الكهرباء الفلاحية الذي يؤرق الفلاحين بهذه البلدية.

وخلال هذا الاجتماع شدد والي البيض على الشفافية والمصداقية في ضبط وإعداد قوائم المستفيدين من الكهرباء الفلاحية في بلدية توسمولين التي اشتكى فلاحوها من عدم ربط مستثمراتهم بهذه الطاقة ومتاعبهم ومعاناتهم من غيابها.

كما أمر الوالي بضرورة نشر وتعليق القوائم بمقر الدائرة والبلدية والقسم الفرعي للفلاحة تأكيدا للشفافية والعمل النزيه في انتقاء المستفيدين.