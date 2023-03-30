تيبازة: إنقاذ 4 أشخاص في حريق منزل باحمر العين

أنقذت مصالح الحماية المدنية بولاية تيبازة اليوم الخميس، 4 أشخاص من الموت، في حريق منزل بعمارات حي 490 مسكن ببلدية أحمر العين في تيبازة.

وتدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية بأحمر العين جنوبي الولاية اليوم 30 مارس 2023 على الساعة00سا 57د لأجل حريق منزل أرضي لعمارة بحي 490 مسكن بلدية ودائرة أحمر العين، وتم إخماد الحريق ومنع انتشاره إلى المنازل المجاورة في العمارة.

وخلف الحريق أربع (04) ضحايا من الجنسين تتراوح أعمارهم بين 13 سنة و86سنة يعانون جميعهم من ضيق في التنفس، ليسعفوا وينقلوا إلى القطاع الصحي بأحمر العين، فيما فتحت مصالح الأمن تحقيقا في ملابسات الحريق.