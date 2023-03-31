سطيف: اتلاف لحوم ومواد غذائية

تمكنت مصلحة الوقاية والتنظيم الصحي خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان من حجز واتلاف عدد كببر من اللحوم بأنواعها ومواد غذائية مختلفة.

وحسب إذاعة سطيف الجهوية، تم حجز565,5 كلغ من االحوم البيضاء ،273,8 كلغ من اللحوم الحمراء، 93 كلغ من السمك

36 بيضة مكسورة، 50 كلغ من بياض البيض، 350 كلغ من عسل مخزنة بشروط غير صحية.

بالإضافة إلى 67 كلغ من حلويات تقليدية، 250 قطعة هلاليات مجمدة،264 كلغ كعك مفروم، 405 حبة كعك مفروم، 150 قطعة شوصون.

كما تم اتلاف 6 كلغ من البسكويت، 116 من قارورة ياوورت منها 14 مختلفة الأحجام و 14 قارورة ياوورت 1 لتر،80 كلغ من جبن متعفن ومنتهي الصلاحية.