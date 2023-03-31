أمن البويرة يحجز مهلوسات

تمكنت عناصر الفرقة الجنائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية البويرة من توقيف شخص يبلغ من العمر 36سنة، عن فعل تهريب مواد صيدلانية مزدوج التوقيع وذات منشأ أجنبي على درجة من الخطورة"، يهدد الصحة العمومية، بالاستعانة على نقلها بوسيلة نقل ذات محرك.

وكشف ذات البيان أن عملية التوقيف تمت بعد ترصد للمشتبه به من طرف ذات الفرقة، وهذا بناء على معلومات مؤكدة تفيد بترويج هذا الأخير للمؤثرات العقلية، وعليه تم وضع خطة أمنية محكمة والترصد للمشتبه فيه، حيث تم توقيفه وضُبط بحوزته على 2699 كبسولة وهو بصدد إخفائها وسط الحشائش المتواجدة على حافة الطريق بمدخل مدينة البويرة.

وأضاف أن عناصر الفرقة بعد استكمال الإجراءات القانونية وبالتنسيق الدائم مع النيابة المحلية واستصدار إذن بتفتيش مسكن هذا الأخير الكائن خارج إقليم الاختصاص، تمكنوا من العثور على 18كبسولة من نفس الدواء، أي بمجموع كلي قدر بـ 2717كبسولة.

وأكد في ذات البيان أنه وبعد استكمال إجراءات التحقيق أنجز في حقه ملف جزائي قدم بموجبه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الاختصاص عن فعل تهريب مواد صيدلانية ذو منشأ أجنبي على درجة من الخطورة، يهدد الصحة العمومية، بالاستعانة على نقلها بوسيلة نقل ذات محرك.