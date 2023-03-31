الأمن الوطني يوجه نداء للجمهور

وجهت مصالح أمن ولاية المدية، نداءً للجمهور بخصوص مشتبه فيه في قضية نصب واحتيال وانتحال صفة على عديد الأشخاص.

وجاء في بيان للمصالح ذاتها، اليوم الجمعة، أنه "طبقا لنص المادة 17 من قانون الإجراءات الجزائرية. وعملا بالإذن الصادر عن نيابة الجمهور لدى محكمة العمارية بالمدية. تنهي مصالح أمن المدية، إلى علم المواطنين أن الشخص الظاهر في الصورة، المدعو (ب.ز) مشتبه فيه في قضايا النص والاحتيال وانتحل صفة على عدة أشخاص".

ودعت المصالح ذاتها كل شخص يكون قد وقع ضحية للسالف الذكر، التوجه إلى نيابة الجمهورية لدى محكمة العمارية. أو التقدم إلى مقر أمن دائرة العمارية، أو إلى أقرب مقر للشرطة بالولايات، لتقييد شكوى أو الإدلاء بشهادة في قضية الحال.