غليزان: الإطاحة بسارقي الدراجات النارية

أوقفت عناصر الشرطة القضائية بالأمن الحضري العاشر بغليزان مشتبها فيهما في قضية سرقة دراجتين ناريتين، وهذا بعد تلقي الضبطية القضائية بالأمن الحضري العاشر لبلاغ عبر الرقم الأخضر 1548من أحد المواطنين مفاده تعرض ورشة لطلاء السيارات إلى السرقة بالكسر التي طالت دراجة نارية من نوع(صام) كانت مركونة بداخل الورشة.

وبعد تفعيل العنصر الاستعلامي أسفرت نتائجه عن تحديد هوية المشتبه فيهما وتوقيفهما. كما تم بالمقابل سرقة دراجة نارية نفس النوع كانت مركونة أمام مدخل إحدى العمارات بمدينة غليزان.

واستغلالا للمعلومات تم التوصل إلى أن المشتبه فيهما السالفي الذكر هما من قاما بهذا الفعل الإجرامي. وقد قدما أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا.