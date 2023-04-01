تيارت: الغلق النهائي لمركز ردم النفايات بحمادية

قررت السلطات الولائية الغلق النهائي لمركز الردم التقني للنفايات الواقع ببلدية حمادية شهر جوان القادم، بسبب تحوّله إلى نقطة سوداء تهدد صحة المواطنين، وهو الذي يغطي 6 بلديات تابعة لدائرتي مهدية وحمادية.

واتخذ هذا القرار الهام في اجتماع تنسيقي أقيم بمبنى الولاية، وكلف خلاله رئيسا دائرتي حمادية ومهدية ورؤساء البلديات التابعة لهما بالشروع في البحث عن موقع بديل للموقع الحالي الذي صار يشكل خطرا على صحة السكان "يهدد صحة السكان"، حسبما جاء في بيان مصالح الولاية، لإيجاد مساحات بعيدة عن الغابات، المياه، الأراضي الخصبة والسكان، لاستغلالها ظرفيا لرمي النفايات في انتظار تجسيد مشاريع إنجاز مراكز الردم التقني للنفايات مستقبلا.