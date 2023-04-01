أولمبي المدية يتعثر وتتعقد مهمته في ضمان البقاء

.

لم يتمكن فريق اولمبي المدية من استغلال فرصة استقباله في الجولة ال23 من بطولة القسم الوطني الثاني هواة لضيفه غالي معسكر وتدعيم رصيده بثلاث نقاط ، وانهى المواجهة بتعادل سلبي زاد من تأزيم وضعيته،ليتجمد رصيده في النقطة22محتلا المركز الحادي عشر.

وعلى اثر هذا التعثر بات الاولمبي قريبا من منطقة السقوط الى القسم الثالث بعد ان تقلص، الفارق الى نقطة واحدة عن ثالث النازلين.

وتنتظر الفريق في قادم المواعيد مقابلات صعبة جدا وحاسمة داخل ميدانه مع منافسيه المباشرين على البقاء، وأخرى لا تقل صعوبة خارج المدية.

ومن سوء حظ الاولمبي الذي يتخبط في ازمة مالية خانقة أنه يعايش نفس سيناريو الموسم الفارط ،حيث لم يحقق هذا الموسم في11 مباراة اي انتصار تواليا، وقد يتعادل الرقم في حالة التعثر أمام مستقبل واد سلي الجولة القادمة،فيما لم يتمكن من تحقيق سوى خمسة انتصارات امام فرق شباب المشرية، وداد تلمسان،غالي معسكر،رائد القبة وسريع غليزان، مقابل 7تعادلات.



