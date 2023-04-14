أدرار: تكريم 480 طفل في اختتام فعاليات الحافظ الصغير

اختتم في ساعة متأخرة من ليلة أمس الأحد فعاليات الطبعة الثالثة من مسابقة الحافظ الصغير التي تنظمها ولاية أدرار برعاية مؤسستين عموميتين هما مجمع سوناطراك ومجمع اتصالات الجزائر.

وحضر الحفل الختامي إلى جانب والي ولاية أدرار العربي بهلول رئيس المجلس الأعلى للشباب حيداوي مصطف والسلطات المحلية المدنية منها والعسكرية.

وخلال هذا الحفل الختامي تم تكريم 400 حافظ صغير و78 منشد وخطيب صغير تتراوح أعمارهم من 5 إلى 14 سنة تم اختيارهم عبر مسابقة جرت عبر كل مساجد الولاية شارك فيها أكثر من 4500 طفل، وتابع الحفل جمهور غفير من ساكنة ولاية أدرار الذين غصت بهم مدرجات المسرح الجهوي الذي عرف عملية تهيئة كبيرة، وكان في أبهى حلة. كما تم تنصيب شاشات عملاقة عبر عدد من الساحات لتمكين عامة الجمهور من متابعة هذا الحدث الكبير.

وقد عملت الجهات المنظمة على تخصيص لباس موحد لكل الأطفال الذكور والإناث يعكس عادات وتقاليد المنطقة وكذا توفير وجبتي الإفطار والسحور إلى كل الحاضرين.

وعبر عدد من المشاركين وذويهم منهم الطفلة يزولي وسام لـ"الخبر" عن شكرهم وتقديرهم الكبيرين للقائمين على هاته العملية التي تثمن جهود أهل القرآن.