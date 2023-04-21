الطريقة التيجانية: ما يحدث في السودان فتنة

كشف مؤسس "الندوة الإفريقية الكرامة "، جمال بن زكري لـ"الخبر"، عن لقاء معايدة بمناسبة عيد الفطر المبارك جمعهم أمس بالشيخ الحاج علي بلعربي، الخليفة العام للطريقة التجانية بعين ماضي، والذي استغل الفرصة لأجل التعليق على الأحداث التي أصبحت تتسارع بجسم الأمة الإسلامية وخاصة ما يحدث بالسودان، معتبرا ما يجري من فوضى ما هو إلا "فتنة" وتجسيد لأجندة مخطط لها من أطراف تريد المزيد من زعزعة الأمة الإسلامية وضرب استقرارها أين ما استطاعت.

وأضاف جمال بن زكري بأن زيارة المعايدة، التي رافقه فيها، لخضاري حداد رئيس الجمعية الوطنية "وطننا يجمعنا" ، لحضرة شيح الخليفة العام للطريقة التجانية كانت أيضا محطة للحديث عن واقع الأمة الإسلامية وما يحاك ضد الجزائر، مفصلا بأن الخليفة العام تحدث عن "الشقاق" الذي أصبحت دول تتعرض له لأنها فضلت التعامل مع عدو تاريخي للمسلمين، وأن ذلك غير جائز وغير مسموح شرعا ووضعا، وأن استعانة هذه الدول بهذا العدو هو الخطر الذي يتوجب الحذر منه باعتباره سرطان غرس بجسم الأمة الإسلامية وأصبح يرتكب أفظع الجرائم والمجازر في حق الإنسان والعقيدة السمحاء دون رادع ديني ولا وازع أخلاقي.

وعرج المتحدث بأنهم مع الموقف المشرف للقيادة العليا في البلاد، من حيث الالتزام بالمبدأ والطرح التاريخي "مع فلسطين ظالمة أو مظلومة"، ليعود بالتطرق للأحداث التي يشهدها "السودان الشقيق"، معتبرا ما يجري من اقتتال وسفك للدماء بين الأخوة هو "عين الفتنة" ، داعيا في سياق تسارع الأمور هناك بأن يتعقل أبناء السودان الواحد، ويحتكموا للعقل لأن الرابح في هذه الفوضى هم أطراف تريد بأي ثمن ضرب استقرار الأمة المسلمة وفقط، في كل زواياها وجغرافيتها.