بدء عملية إجلاء الرعايا الجزائريين من السودان

أعلنت وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، اليوم الثلاثاء، عن إقلاع طائرة تابعة للقوات الجوية الجزائرية، قبل قليل من مطار بورتسودان الدولي، وذلك في إطار عملية إجلاء أفراد الجالية الوطنية المقيمين بالسودان، والراغبين في مغادرة هذا البلد، إضافة إلى طاقم سفارة الجزائر بالخرطوم.

وجاءت العملية تنفيذاً لتعليمات رئيس الجمهورية، علماً أنّ مصالح الخارجية جدّدت دعوة المواطنين الجزائريين المتواجدين بالسودان لتوخي أقصى درجات الحيطة والحذر والبقاء في تواصل دائم مع مصالحها من أجل الإبلاغ عن مستجدات أوضاعهم عبر:

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