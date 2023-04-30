أئمة تلمسان يتضامنون مع الإمام المغدور

نظم نهار اليوم الأحد، المجلس الوطني المستقل للأئمة وموظفي قطاع الشؤون الدينية بولاية تلمسان وقفة تضامنية وترحم على روح فقيد القطاع الإمام المغدور به، "سعيد تامتري" إمام مسجد علي بن أبي طالب بمغنية الذي قتل بطعنة خنجر على يد شخص مختل عقليا أمام بوابة المسجد في ثالث يوم من شوال.

ونظمت هذه الوقفة أمام مقر مديرية الشؤون الدينية والأوقاف بالحي الإداري ببوهناق بالمنصورة في تلمسان.

وقد جاء في البيان الموقع من قبل المنسق الولائي لذات التنظيم: "أنه بناءا على اجتماع المكتب المركزي الوطني عبر تقنية التحاضر عن بعد واجتماع المجلس الولائي تقرر تنظيم وقفة تضامنية مع وضع زميانا وأخينا في العمل والنضال النقابي الشيخ سعيد تامتري رحمه الله، والذي قضى نحبه بطعنة خنجر قاتلة أودت بحياته. وهي وقفة تضامنية مع كل واحد أصيب في محرابه أو مسجده عبر تراب هذا الوطن المفدى".

وأضاف البيان "وقفتنا هذه وقفة ترحم على روحه الطاهرة بعد أن فاجأتنا وفانه".