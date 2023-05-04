انتشال جثتي شخصين سقطا في بئر بالجلفة

تمكن أعوان الحماية المدنية لولاية الجلفة، مساء اليوم الخميس، من انتشال جثتي شخصين فيما تم إنقاذ ثالث من داخل بئر تقليدية ببلدية الزعفران (غرب الولاية)، حسبما افادت به خلية الاتصال لذات السلك.

وأوضح المكلف بالإعلام لدى مديرية الحماية المدنية الملازم أول عبد الرحمان خاضر، لــ "وأج" بأن إسعافات الوحدة الثانوية لمدينة الشارف مدعمة بفرقتي الغطس والتدخل في الأماكن الوعرة، قد تدخلوا لأجل حادثة انتشال غريقين متوفيين وإنقاذ شخص كان معهما داخل بئر تقليدي بعمق 16 متر وقطر لا يتعدى 02 متر بالمنطقة الريفية "كريرش" ببلدية الزعفران.

وأضاف ذات المصدر انه تم تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للشاب الذي تم إنقاذه (حيث عثر عليه في حالة إغماء)، فيما تم تحويل جثتي الضحيتين المتوفيين إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى "العقيد أحمد بوقرة" بمدينة حاسي بحبح، وفقا لذات المصدر.