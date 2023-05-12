كأس الجزائر: لا مفاجآت في ربع النهائي

حسم فريق نجم مقرة الناشط في الرابطة المحترفة الأولى تذكرة الدور نصف النهائي لكأس الجزائر لكرة القدم، عقب فوزه اليوم الجمعة، أمام مضيفه شباب الزاوية ممثل رابطة ما بين الجهات بنتيجة 0-1، بملعب الإخوة براكني بالبليدة.

وسجل الهدف الوحيد في لقاء ربع النهائي اللاعب محمد داود خلال مجريات الشوط الثاني (د68).

من جهته، أوقف أولمبي الشلف سلسلة مفاجآت الصاعد إلى الرابطة الثانية مؤخرا، أولمبيك أقبو، الذي أقصى ثلاثة أندية من الرابطة المحترفة الأولى في الأدوار السابقة.

ويدين الشلفاوة للمخضرم توفيق عدادي الذي سجل الهدف الوحيد في الدقيقة 20 من المواجهة التي احتضنها ملعب محمد بومزراق.

وتجرى حاليا قمة شيقة بين ناديي الرابطة المحترفة الأولى، شبيبة الساورة ونادي بارادو.

وسيجرى اللقاء الأخير للدور ربع النهائي يوم الأحد 21 ماي بين المتأهل من الدور ثمن النهائي، شباب بلوزداد-شبيبة الأبيار (السبت بملعب 5 جويلية)، ضد جمعية الخروب (الرابطة الثانية).