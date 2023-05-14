هذا ما تم حجزه من مخدرات منذ بداية السنة بالعاصمة

تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر من حجز أكثر من 31كلغ من القنب الهندي وما يفوق 183 ألف مؤثر عقلي وكمية من المخدرات الصلبة، خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة الجارية، حسب ما أفاد به، اليوم الأحد، بيان لذات المصالح.

وأوضح المصدر ذاته، أنه "سعيا منها لمحاربة الشبكات الإجرامية التي تمتهن الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية،تسهر مصالح أمن ولاية الجزائر على وضع مخطط أمني عملياتي لضمان سلامة المواطن وحماية ممتلكاته حفاظا على الأمن والسكينة، وكذا دحر ومحاربة الجريمة بكل أنواعها بمداهمة بؤرها والنقاط السوداء في الأحياء السكنية".

وفي هذا السياق، "عالجت مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في الفرق العملياتية للشرطة القضائية خلال ال04 أشهر الأولى من السنة الجارية، (18927) قضية استهلاك ومتاجرة بالمخدرات بمختلف الأنواع بما فيها القنب الهندي، المخدرات الصلبة والمؤثرات العقلية، تورط فيها (19491) شخصا".

وأشار البيان إلى أن "المشتبه فيهم في هذه القضايا حاولوا خلق حالة الرعب واللاأمن في أوساط الأحياء السكنية، من خلال المشاجرة في الطريق العام باستعمال أسلحة بيضاء محظورة من الصنف الخامس والسادس لغرض الاعتداء الجسدي والتعدي على القوة العمومية، التحريض على التجمهر والإخلال بالنظام والسكينةالعامة".

وفي هذا الصدد، أفضت التحريات المعمقة في جل القضايا، إلى أن أسباب الشجارات في الطريق العام هي "الاختلاف بين عصابات الأحياء الشعبية بسبب إبرام صفقات مشبوهة خاصة بالمتاجرة في المخدرات والمؤثرات العقلية". وأشار ذات المصدر إلى أنه تم خلال هذه الفترة "ضبط وحجز (31كلغ و164غ) من المخدرات من نوع القنب الهندي، (173غ) من المخدرات الصلبة ما يعرف بـ"التشوتشنة"، (02 كلغ و841.42 غرام) من الكوكايين، (743.60) غرام من الهيروين، (07 كلغ و260غ) من المارخوانا و(183.454) قرصا من المؤثرات العقلية".