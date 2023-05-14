ورقلة: الإعدام والمؤبد في حق متورطين إثنين في جريمة قتل

نطقت محكمة الجنايات الاستئنافية لمجلس قضاء ورقلة في إطار جلستها المنعقدة اليوم الأحد بحكمين قضائيين بالإعدام و المؤبد في حق متورطين إثنين في جناية قتل عمد إضرارا بالضحية (ح- ب) في العقد الثاني من العمر.

وسلطت ذات الهيئة القضائية عقوبة الإعدام ضد المدعو (هـ ـ ح 20 سنة) بعد متابعته بجناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد، فيما أدانت شريكه في هذه القضية المسمى (ج-هـ 24 سنة) بعقوبة السجن المؤبد بعد متابعته هو الآخر بنفس الجناية.

وتعود هذه القضية الجنائية، حسب وقائع الجلسة، إلى ماي 2021، حينما حدث سوء تفاهم بين الضحية والمسمى (هـ-ح) على مقربة من إحدى المقاهي بمدينة ورقلة، قبل أن يتطور إلى شجار عنيف بين الطرفين، حيث وجه الجاني ثلاث طعنات بالسكين إلى الضحية كانت إحداها على مستوى القلب، فيما وجه صديقه (ج-هـ) بدوره طعنة رابعة للضحية أصابته في الخصر قبل أن يلوذا بالفرار.

وكان ممثل الحق العام أكد خلال مرافعته بشأن هذه القضية خطورة الوقائع المنسوبة إلى المدانين و التي تؤكد أنهما كانا عازمين على إزهاق روح الضحية، ملتمسا تسليط عقوبة الإعدام في حقهما.