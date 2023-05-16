البويرة: إصابة 5 أشخاص في حريق خزانة الكوابل الكهربائية

خلف حريق شب بخزانة الكوابل الكهربائية بأحد العمارات الواقعة بحي 480 مسكن ببلدية الاخضرية ب45 كلم غرب مقر ولاية البويرة مساء اليوم الى إصابة خمسة اشخاص بضيق تنفس تم اسعافهم ونقلهم الى مستشفى المدينة.

وحسب خلية الإعلام والاتصال بمديرية الحماية المدنية لولاية البويرة أنه تدخلت إسعافات وحدتي الخضرية و قادرية على الساعة 17سا27د من أجل حريق على مستوى خزانة الكوابل الكهربائية لعمارة بالطابق الثاني حي 480 مسكن بلدية و دائرة الاخضرية .

الحريق خلف 05 مصابين لهم ضيق في التنفس و صدمة تم نقلهم من طرف الحماية المدنية الى مستشفى الاخضرية ، اخمد الحريق من طرف الحماية المدنية .