تنظيم "المنتدى الولائي الأول للشباب" بقسنطينة

بمناسبة إحياء مناسبة عيد الطالب، نظّم صبيحة اليوم الثلاثاء أعضاء المجلس الأعلى للشباب بولاية قسنطينة، فعاليات "المنتدى الولائي الأول للشباب" تحت شعار "شباب من أجل الاستدامة"، بالتنسيق مع المرصد الوطني للمجتمع المدني والكشافة الاسلامية الجزائرية وبمساهمة من مديرية الخدمات الجامعية، مديرية المجاهدين والوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر.

المنتدى الذي إحتضنته المدرسة العليا للأساتذة "آسيا جبار" بعاصمة الجسور المعلقة، عرف حضور نائبي رئيس المجلس الأعلى للشباب "محمد الأمين بلعيدوني"وسمية كاملي"، إضافةً إلى رئيس لجنة البيئة والتنمية المستدامة "جدي خير الدين".

و عرف المنتدى إذ إستمر ليومٍ كامل حضور أزيد من 150 مشاركاً من شباب ولاية قسنطينة وفعاليات المجتمع المدني، وهذا تحت إشراف ثلة من المدربين الأكفاء الذين أشرفوا على تقديم ورشتين بعد الجلسة الافتتاحية، حيث تناولت الورشة الأولى موضوع "الشباب والتنمية"، فيما تطرقت الورشة الثانية إلى تصميم وإدارة المشاريع التنموية التي تساهم في تحقيق النهضة والرقي للمجتمع والبلاد بطاقات وإبداعات هؤلاء الشباب.