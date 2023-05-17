حجز 135 ألف قرص مهلوس بالمغير

تم حجز ما لا يقل عن 135 ألف قرص من المؤثرات العقلية في عملية مشتركة بين الجمارك ومصالح الدرك الوطني لولاية الوادي، حسبما أفادت اليوم الأربعاء مفتشية أقسام الجمارك بالوادي.

ونفذت هذه العملية الفرقة المتعددة المهام للجمارك ببلدية أسطيل بولاية المغير بإقليم اختصاص الجمارك بالوادي عقب استغلال معلومات تفيد بوجود تحركات مشبوهة لمركبتين سياحيتين تستعملان لنقل وترويج المؤثرات العقلية، وهو ما دفع بأعوان الجمارك بمعية مصالح الدرك الوطني إلى القيام بدورية تفتيش ومراقبة على مستوى الحاجز الأمني بالطريق الوطني رقم (3) الرابط بين ولايتي المغير وبسكرة، كما أوضح للصحافة رئيس مفتشية أقسام الجمارك المفتش، العميد ربيعي صالح .

وتم رصد المركبتين بذات الحاجز الأمني وإخضاعهما إلى عملية تفتيش دقيقة، حيث عثرت ذات المصالح على 135 ألف قرص من المؤثرات العقلية كانت مخبأة ومموهة بإحكام بداخلهما، وفق ذات المصدر .

وألقي القبض خلال هذه العملية على شخصين في العقد الثالث من العمر.

وبعد استكمال إجراءات التحقيق معهما، تم تقديمهما أمام الجهات القضائية التي أمرت بإيداعهما الحبس المؤقت .