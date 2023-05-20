مرسيليا يجدد اهتمامه بلاعب " الخضر"

كشف اليوم السبت، تقرير فرنسي أن نادي مرسيليا وجه أنظاره صوب لاعب دولي جزائري من أجل تدعيم صفوفه هذه الصائفة تحسبا لرحيل لاعبه المغربي ماتيو ﭬندوزي.

فبعد نبيل بن طالب، أوضح موقع" foot-sur7"، أن فريق " لوام " يريد التعاقد مع آدم زرﭬان، متوسط ميدان نادي شارل لوروا البلجيكي.

و وفق المصدر ذاته، فإن مرسيليا يجد منافسة كبيرة من لانس الساعي هو الآخر لضم خريج مدرسة بارادو الذي يرغب بدوره في خوض منافسة أوروبية الموسم المقبل.

وختم " foot-sur7"، بأن زرﭬان يعد الخيار الأمثل لمرسيليا خاصة وأنه متعدد المناصب يتماشى مع أسلوب النادي الهجومي.

يذكر أن فرق كل ولفرهامبتون وبرايتون وليل يراقبون اللاعب عن كثب ويريدونه ضمن تعدادهم الموسم المقبل.