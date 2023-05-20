هدف عالمي لمنتخب الصحراء الغربية (فيديو)

يحتضن ملعب نيلسون مانديلا في الجزائر العاصمة مقابلة تاريخية تجمع بين نادي مولودية الجزائر ومنتخب جمهورية الصحراء الغربية.

وأُعلن بِالجزائر، أول أمس الخميس، وبِصفة رسمية عن تأسيس منتخب الجمهورية العربية الصحراوية الديموقراطية لِكرة القدم، تزامنا مع الذكرى الـ50 لِتأسيس جبهة "البوليساريو"، واندلاع الكفاح المُسلّح ضد المُحتلّ المغربي.

وشهدت الدقيقة الرابعة من المواجهة، التي أجريت بحضور جمهور معتبر، هدفا عالميا وتاريخيا للمنتخب الصحراوي بتسديدة من منتصف الملعب تقريبا خادعت حارس المولودية الذي كان متقدما.