خلية أزمة في الطارف

أشرف والي الطارف، بن عرعار حرفوش، اليوم السبت، على تفعيل خلية الأزمة الخاصة بمخطط التدخل ضد الفيضانات.

وحسب بيان الولاية فإن الخلية المذكورة ستعمل على اتخاذ جميع الاحتياطات لمجابهة الفيضانات الموجودة والمحتملة مع اتخاذ التدابير اللازمة وتسخير كل الإمكانيات المتاحة لاستغلالها في أي وقت وفي كل الظروف المحتملة.

وشهدت الولاية تساقطا كثيفا ومعتبرا للأمطار بلغت 125 ملم، منذ الساعة العاشرة مساءًا من يوم أمس الجمعة.

وتدخلت مصالح الحماية المدنية اليوم لأجل امتصاص مياه الأمطار بعدة بلديات في الولاية، مع عدم تسجل أي خسائر بشرية.

وأفادت نشرية خاصة للديوان الوطني للأرصاد الجوية، اليوم، باستمرار تساقط الأمطار التي ستتراوح كميتها بين 20 و40 ملم على ولايات الطارف، عنابة، سكيكدة وجيجل.