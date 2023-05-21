بوعناني محل إشادة مجددا

أشاد مدرب نادي نيس الفرنسي ديديي ديـﭬار رفقة لاعبه داني ، بإمكانيات الدولي الجزائري بدر الدين بوعناني وذلك في مقابلة تلفزيونية خاصة بـ" Téléfoot" وقال الأول: " عندما تراه في التدريبات، فـإنه يتلقى المزيد والمزيد من الكرات من زملاءه الذين يطلبون منه تأكيد نفسه، وأخذ الأشياء في اليد ، إنهم يثقون به وهو مستعد لذلك".

أما زميله داني فأضاف:" رأيت الكثير من اللاعبين الجيدين والتقنيين ، لكن بوعناني مميز إنه يستعد جسديًا ويستعد ذهنيًا".

وأضاف:" هذا الطفل لديه قيم، إنه محترم جدا و مستمع جيد ".

وختم داني بأنه على الرغم من خيبات الأمل المتراكمة هذا الموسم ، فإن النادي الرياضي سيكون على باستعادة توازنه و أن يكونوا طموحين مع بدر الدين بوعناني.

يذكر أن بدر الدين بوعناني الذي تنحدر أصول والده من ولاية تلسمان، يعد أصغر لاعب في صفوف المنتخب الجزائري.